لوكاكو يفضل النيراتزوري

يفضل روميلو لوكاكو الانتقال لصفوف الإنتر على حساب يوفنتوس، بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الحالي حسبما صرح وكيل أعماله.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن المهاجم البلجيكي معجب بمشروع أنطونيو كونتي مع النيراتزوري، ويبدو مقنعاً له أكثر من البيانكونيري.