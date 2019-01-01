أوشك مانشستر يونايتد على حسم صفقة برونو فيرنانديس نجم سبورتينج لشبونة، الذي لا يمانع فريقه برحيله في سوق الانتقالات الحالي ولكن بشرط وصول عرض لا يقل عن 60 مليون يورو.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الإتفاق بين الطرفين وشيك، بعد أن ألمح اللاعب باقترابه من الرحيل وبكى في أخر مباراة ودية له مع فريقه البرتغالي.