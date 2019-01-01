يثق مانشستر يونايتد بقدرته على ضم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة، الذي أبدى رغبته بالرحيل عن فريقه في سوق الانتقالات الحالي بعد عرضه على الكثير من الأندية.

أشارت مصادر إندبندنت أن الشياطين الحمر واثقين من إتمام الصفقة التي لن يكون لها أي علاقة بمصير الفرنسي بول بوجبا الذي لا يرغب أي نادي بدفع المبلغ المطلوب لبيعه.