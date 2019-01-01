عرض إيطالي غير مجدي للمهاجم البلجيكي

من المتوقع أن يرفض مانشستر يونايتد أولى عروض الإنتر من أجل ضم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي يلقى اهتماماً كبيراً من جانب الفريق الإيطالي.

بحسب مصادر إيه إس بي إن فإن الشياطين الحمر لن يوافقوا على عرض النيراتزوري بإستعارته لموسمين مقابل 10 مليون يورو، مع إجبارية الشراء نظير 60 مليون يورو!.