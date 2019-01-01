على الرغم من ثقة سولشار ببقاء بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الصيف، وتصريحاته عقب أخر مباراة ودية هذا الصيف والتي أكد فيها أن الفرنسي سيستمرولكن الشكوك تحوم حول مصيره مع اليونايتد في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر تليغراف أن بوجبا قد يرحل قبل غلق سوق الانتقالات بإنجلترا ولكن بشرط أن يكون هناك عرضاً لا يقل عن 160 مليون جنيه إسترليني، خاصةً مع ظهور اهتمام بالدانماركي إريكسن.

اضغط للمزيد