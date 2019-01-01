أعلن مانشستر سيتي عن إعارة حارسه الأمريكي "زاك ستيفن"إلى صفوف فورتونا دوسلدورف الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

كان ستيفن قد انضم لمانشستر سيتي هذا الصيف قادماً من الدوري الأمريكي، ولكن لصعوبة حصوله على فرصته كأساسي تمت إعارته.