هل سيفرط فيه نابولي؟

يبدو أن تعاقدات مانشستر سيتي الدفاعية لن تتوقف أبداً منذ مجئ جوارديولا، بعد التعاقد مع والكر، ميندي، دانيلو ولابورتي، أظهر السيتزين اهتماماً بضم مدافع جديد وهو كوليبالي لاعب نابولي.

وطبقاً لمصادر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فأن أبطال الدوري الإنجليزي على استعداد لتقديم عرض رسمي يصل إلى 95 مليون يورو من أجل التوقيعه معه.