اقترب بايرن ميونخ من التعاقد مع ساني جناح مانشستر سيتي، بعد أن توصل كلا الطرفين إلى إتفاق على الشروط الشخصية بينهما، التي كنت العائق الوحيد لإتمام الصفقة حسبما أشارت أخر التقارير.

أكدت مصادر سكاي سبورتس أن ساني اتفق مع البافاري على راتب سنوي يصل إلى 18 مليون يورو، ولن يتمكن السيتي من الحفاظ على اللاعب سوى في حال تقديم عرض أكبر من أجل تجديد عقده.