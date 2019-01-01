أعلن فالنسيا عن تعاقده مع الفرنسي مانجالا لاعب مانشستر سيتي سابقاً، في عقد مدته عامين، بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات بيب جوارديولا.

انضم مانجالا للخفافيش في صفقة انتقال حر،بعد أن كان قد أُعير لهم من قبل واستطاع إقناع مارسيلينو بقدرته، مما شجع الفريق الإسباني على ضمه بصفة نهائية.