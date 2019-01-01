على الرغم من انتهاء موسم ساني بعد إصابته بعد قطع في الرباط الصليبي، ولكن تعاقد بايرن ميونخ معه لازال وارداً حتى الآن، قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات.

أشارت مصادر صحيفة بيلد أن البافاري يدرسون عدة خيارات من بينها ضم اللاعب الألماني في الصيف الحالي، والخيارات الأخرى ضمه في الشتاء أو الصيف المُقبلين.