تشير العديد من التقارير إلى أن خاليدو كوليبالي يعد هدفاً لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكنه لم يؤكد حتى الآن تركه نابولي.

وعند سؤاله ما إذا كان سيبقى في فريق الجنوب الإيطالي أم لا، قال السنغالي الدولي: "لا أعلم، اعتقد ذلك".