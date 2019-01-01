لا يرغب مانشستر سيتي بالتفريط في لاعب الوسط "فابيان ديلف" هذا الصيف على الرغم من صعوبة حصوله على فرصته كأساسي في الموسم المقبل، حتى كظهير أيسر حتى بعد ضم أنجيلينو.

طبقاً لأخر التقارير، فأن ديلف إذا أراد الرحيل سيتوجب عليه أن يتقدم بطلب انتقال مع اهتمام بعض الأندية بضمه مثل إيفرتون وجالاطة سراي.