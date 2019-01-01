لم يفقد بايرن ميونخ رغبته بالتعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي على الرغم من الإصابة التي تعرض لها وأنهت موسمه، وسيحاول معه مجدداً في الفترة المقبلة.

أشارت مصادر صحيفة بيلد أن البافاري لازالوا مهتمين بضم ساني، ولكن أي تحرك لضمه لن يتم قبل موسم 2020-2021.