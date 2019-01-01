أعلن سبورتينج لشبونة البرتغالي عن بيع موهبته "فيلكس كوريا" إلى صفوف مانشستر سيتي الذي واصل دعم أكاديميته بأبرز اللاعبين، سعياً للاعتماد عليهم في المستقبل مثلما يحدث مع فودين الذي وصفه بيب جوارديولا بأنه أكبر موهبة شاهدها في مسيرته.

انضم كوريا إلى مانشستر سيتي في صفقة كلفت السماوي 3.5 مليون يورو ترتفع إلى 15 مليون بالإضافات، يلعب فيلكس كمهاجم صريح ويعتبر من أبرز مواهب كرة القدم البرتغالية في الوقت الراهن.