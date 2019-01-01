باتت صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونخ مهددة بالفشل، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الدرع الخيرية ضد ليفربول والتي انتهت بفوز السيتزين بركلات الجزاء.

أشارت مصادر بيلد أن هناك مخاوف داخل الفريق الألماني من إصابة اللاعب في ركبته، لذا يفكروا جدياً في التراجع عن ضم اللاعب.

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