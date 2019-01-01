واصل مانشستر سيتي اهتمامه بضم المواهب البرازيلية والتي كان أخرها هو "راينير" لاعب فلامنجو والمتوقع له مستقبل باهر، مما جعل أبرز الأندية تتهافت على ضمه.

طبقاً لبعض المصادر فأن والد اللاعب زار منشأت مانشستر سيتي وانبهر بها، مما يجعل السماوي هو المفضل لضم اللاعب متفوقاً على ريال مدريد المهتم بالتوقيع معه أيضاً.