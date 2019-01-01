الإتفاق تم تقريباً

اقترب مانشستر سيتي من التعاقد رسمياً مع البرتغالي "جواو كانسيلو" ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي، بعد أن أشارت التقارير إلى توصل الطرفين إلى إتفاق.

طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو، فأن الصفقة وشيكة ولم يتبقَ سوى الاتفاق مع البيانكونيري على قيمة انتقاله والتي ستتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.