على ما يبدو أن المدافع الإنجليزي يرى أن مستقبله أفضل مع مانشستر سيتي

قالت صحيفة ميرو أن ليستر سيتي ومانشستر سيتي يستعدان لجعل ماجواير المدافع الأغلى في التاريخ، وذلك بمجرد التوقيع مع السيتيزنس بالمقابل الذي حدده الثعالب.

وفي حالة إبرام الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ستتكلف خزائن الأزرق السماوي 80 مليون جينهاً إسترلينياً، أي أنه سيكون أغلى من فيرجيل فان دايك المدافع الأغلى حتى الآن الذي انضم لليفربول مقابل 75 مليون جنيهاً إسترلينياً.

وستكون صفقة انضمام ماجواير لمانشستر سيتي ضاربةً للجار مانشستر يونايتد، حيث أنه مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي الدولي، وجدير بالذكر أن راتب صاحب الـ27 عاماً قد يصل إلى 280 ألف جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً.