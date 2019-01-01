بدأ مانشستر سيتي بالبحث عن بديل للألماني ليروي ساني تحسباً لرحيله في سوق الانتقالات الحالي، خاصةً وأن اللاعب مطلوب بقوة من قبل بايرن ميونخ الذي يصر على ضمه.

أشارت مصادر صحيفة آس أن السيتزين مستعدين لدفع قيمة الشرط الجزائي التي تقدر بحوالي 67 مليون جنيه إسترليني، بمجرد بيع ساني إلى البافاري.