واصل ميلان بحثه عن قلب دفاع في سوق الانتقالات الحالي، وأضاف الأرجنتيني أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي إلى قائمة اهتماماته، تحسباً للتحرك لضمه في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو أن الروسونيري يفكر في ضم أوتاميندي ولكن في حل فشل في التعاقد مع أولويات آخرى مثل لوفرين وديميرال.