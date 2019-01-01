يلقى المدافع الأرجنتيني "نيكولاس أوتاميندي" اهتماماً من قبل أتلتيكو مدريد الذي اعتاد على ضم المدافعين اللاتينيين، يرغب بإيجاد بديل للثنائي لوكاس هيرنانديز وجودين عقب رحيلهما في هذا الصيف.

طبقاً لصحيفة ماركا، فأن الروخيبلانكوس مهتم بالتعاقد مع أوتاميندي الذي خرج من حسابات بيب جوارديولا، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.