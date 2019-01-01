مدونة حية

أخبار انتقالات ليفربول | وودبيرن قد يُعار مجدداً، والنيجيري أونيي يعود لفريقه القديم

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
التعليقات()
Getty

النيجيري أونيي يعود لفريقه القديم

2019-01-12T21:29:36Z

على سبيل الإعارة

انضم المهاجم النيجيري أونيي إلى فريق موسكرن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لتكون الإعارة الثانية له مع نفس الفريق.

وكان أونيي مُعاراً لفريق جينت البلجيكي ولكنه لم يكن موفقاً معهم، ليتم قطع إعارته وينتقل إلى موسكرن مرة آخرى حتى نهاية الموسم.

Twitter/NEC Nijmegen

وودبيرن قد يُعار مجدداً

2019-01-12T21:24:02Z

لدوري الدرجة الأولى أيضاً

يقترب وودبيرن من العودة إلى دوري الدرجة الأولى مجدداً بعد فترة إعارة غير موفقة مع فريق شيفيلد يونايتد، بعد أن أبدى فريقاً آخر اهتماماً بضمه.

وتشير التقارير إلى أن وست بروميتش آلبيون يرغب في ضم الويلزي على سبيل الإعارة، خاصةً بعد أن قرر ليستر وبشكل مفاجئ قطع إعارة هارفي بارنز أحد نجوم البروم في هذا الموسم.

كلوب ينوي الحفاظ على أوريجي

2019-01-11T20:50:52Z

حتى نهاية الموسم على الأقل

لا ينوي يورجن كلوب التفريط في مهاجمه ديفوك أوريجي برغم اهتمام بعض الأندية بضمه وعدم حصوله على الفرصة بالشكل المطلوب.

وبحسب مصادر ليفربول إيكو، فأن الألماني يخطط للإبقاء على اللاعب البلجيكي حتى نهاية الموسم خاصةً بعد بيع سولانكي إلى بورنموث.

Getty

كلوب يؤكد بقاء كاماتشو

2019-01-11T20:48:52Z

ويرفض عرض سبورتينج لشبونة

أكد الألماني يورجن كلوب على بقاء اللاعب الواعد رفائيل كاماتشو مع الفريق وعدم رحيله ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كان سبورتيج لشبونة قد أبدى رغبته بالتعاقد مع كاماتشو مؤقتاً، ولكن كلوب أشار في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون أن اللاعب لن يرحل عن النادي.

آرون رامسي في الصورة

2019-01-10T20:13:11Z

برغم اقترابه من يوفنتوس

على الرغم من اقترابه من الانتقال إلى يوفنتوس حسبما أشارت أخر التقارير، ولكن لازال ليفربول خياراً قوياً للاعب في حال تعثر انتقاله للفريق الإيطالي.

حيث أفادت مصادر بي بي سي أن اللاعب في حال قرر البقاء في إنجلترا، فأن الريدز هو خياره الأول للانضمام لهم.

Getty Images

وودبيرن يترك شيفيلد يونايتد

2019-01-10T20:11:42Z

بعد إعارة غير موفقة

عاد الويلزي الصغير وودبيرن إلى فريق ليفربول مرة آخرى، بعد أن قضى فترة إعارة غير موفقة مع فريق شيفيلد يونايتد منذ بداية الموسم.

وعلى الرغم أن ليفربول لم يخبر إدارة شيفيلد رسمياً بقطع الإعارة، ولكن اللاعب سينضم للتدريبات الكاملة في غضون أيام قليلة، بعد أن تعاقد اليونايتد مع بديله وهو دويل لاعب إيفرتون على سبيل الإعارة أيضاً.

ليفربول مهتم بحارس رديف جانجون الفرنسي

2019-01-09T22:52:51Z

لتدعيم الأكاديمية؟

أبدى ليفربول اهتمامه بضم دومينيك يوفينجاني حارس رديف فريق جانجون الفرنسي، تمهيداً لضمه في الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر فوت ميركاتو فأن ليفربول يواجه منافسة من مارسيليا، برايتون وليستر سيتي على ضم اللاعب.

نية للإبقاء على كاماتشو

2019-01-09T22:51:37Z

برغم اهتمام لشبونة

ينوي ليفربول الإبقاء على مدافعه الشاب رفائيل كاماتشو على الرغم من وجود اهتمام كبير من لشبونة لضمه على سبيل الإعارة.

وسيحاول الريدز الإبقاء على اللاعب الذي شارك في مباراة الكأس ضد وولفرهامبتون، خاصةً مع إصابة جو جوميز ورحيل كلاين إلى بورنموث حتى نهاية الموسم.

Getty Images