أفادت بعض التقارير أن ليفربول يهتم بالنجم الصغير هارفي إليوت والذي يُشارك في منتخب إنجلترا تحت 17 سنة.

ورفض اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً منحة دراسية قدمت له الشهر الماضي من ناديه نادي فولهام، التوقعات تُشير بأن اللاعب سيتجاهل عروضاً عديده من الأندية الأوروبية التي تسعى لضمة من أجل الانضمام إلى الريدز.

لن يُشارك اللاعب الشاب ضمن الفريق الأول حتى إتمامه للسن القانوني في عيد ميلاده السابع عشر في يوم 4 من شهر أبريل المقبل، ولكن يرى فيه الكثيرين مستقبل الكرة الإنجليزية.