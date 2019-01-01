الكرواتي قد يرحل هذا الصيف

يرغب ميلان بتقوية خط دفاعه هذا الصيف، ويرى في لوفرين لاعب ليفربول خياراً مثالياً للتدعيم، خاصةً وأن الكرواتي لم يعد أساسياً مع الريدز في الفترة الأخيرة بسبب تألق ماتيب.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن الروسونيري استفسروا رسمياً عن إمكانية التعاقد مع ديجان، ويبدو أن بطل أوروبا لا يمانع ببيعه ولكن بما لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني.