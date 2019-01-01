ميلان يستفسر عن إمكانية ضم لوفرين
الكرواتي قد يرحل هذا الصيف
يرغب ميلان بتقوية خط دفاعه هذا الصيف، ويرى في لوفرين لاعب ليفربول خياراً مثالياً للتدعيم، خاصةً وأن الكرواتي لم يعد أساسياً مع الريدز في الفترة الأخيرة بسبب تألق ماتيب.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن الروسونيري استفسروا رسمياً عن إمكانية التعاقد مع ديجان، ويبدو أن بطل أوروبا لا يمانع ببيعه ولكن بما لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني.
ليفربول يواصل اهتمامه بضم نبيل فقير
ولكن بسعر أقل!
لازال ليفربول يواصل اهتمامه بضم الفرنسي "نبيل فقير" لاعب ليون بعد أن فشل في ضمه في الصيف الماضي، في لغز محير لأن الصفقة تعطلت دون سبب واضح حتى الآن.
وبحسب بعض التقارير فأن الريدز قد يتحركوا مجدداً للتعاقد مع فقير إذا خفض ليون مطالبه المادية، بعد أن قدم اللاعب موسماً عادياً للغاية وهو ما سيؤثر على سعره بالطبع.
صراع كبير على ضم الصربي جروجيتش
هل يتم بيعه هذا الصيف؟
تتصارع عدة أندية على خدمات الصربي "ماركو جروجيتش" لاعب ليفربول بعد أن تألق بشكل لافت مع فريقه هيرثا برلين والذي أُعير له في الموسم الماضي.
حيث يرغب كلا من فيردر بريمن، هيرثا برلين وفرانكفورت بالتعاقد معه، ويأمل إينتراخت في الفوز باللاعب بعد أن تحصل على الأموال جراء بيع يوفيتش، ومن المتوقع ألا يفرط ليفربول في جروجيتش بأقل من 25 مليون جنيه إسترليني.
المفاوضات مع نيكولاس بيبي مستمرة
هل يكون أولى صفقات الصيف؟
واصل ليفربول مفاوضاته مع فريق ليل الفرنسي من أجل التعاقد مع الجناح الإيفواري "نيكولاس بيبي" والذي قدم موسماً استثنائياً مع ناديه وقاده للتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وطبقاً لمصادر راديو مونتي كارلو، فأن المناقشات لازالت جارية مع النادي ومع اللاعب، ولكن هناك أكثر من طرف مهتم بضمه مثل بايرن ميونخ، واللاعب لم يقرر وجهته بعد.
فان دايك يرغب بتجديد عقده مع ليفربول
المدافع الهولندي متحمس للبقاء !
يسعى المدافع الهولندي "فان دايك" لتجديد عقده مع ليفربول للبقاء لأطول فترة ممكنة، بعد أن تمكن من قيادة الفريق للفوز معه بأولى الألقاب وهو دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.
طبقاً لمصادر إيه إس بي إن، فأن فان دايك أخبر إدارة ليفربول بأنه يريد تجديد عقده مع الفريق ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على عقد جديد بعد أدائه المذهل في الموسم الماضي، والذي توج بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
اهتمام جاد من ليفربول بضم الإيفواري" بيبي"
ومنافسة آرسنال عليه
أبدى فريق ليفربول اهتماماً جاداً بالتعاقد مع الإيفواري "نيكولاس بيبي" جناح ليل الفرنسي والذي قدم موسماً رائعاً، تسبب في جذب انتباه أكبر أندية العالم.
وطبقاً لمصادر صحيفة "ليكيب" فأن الريدز على استعداد تام لتلبية الطلبات المادية لفريق ليل من أجل التوقيع مع اللاعب، خاصةً وأن المبلغ المطلوب للتفريط فيه هو 70 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام ليفربول بضم الهولندي "ديباي" غير صحيح
عكس ما أُثير مؤخراً
أُشيع في الأيام القليلة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الهولندي "ديباي" نجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب ليون الحالي، ولكن كل هذا تم نفيه مؤخراً.
حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم ديباي، والذي زادت شائعات رحيله إلى الريدز بسبب بعض المحادثات بينه وبين فينالدوم وفان دايك على إنستغرام وكذلك توجيه الشكر لليون عقب نهاية الموسم وكأنها رسالة وداعية لهم.
يُذكر أن بعض التقارير قد أكدت أن ليفربول تابع ديباي أكثر من مرة في الموسم الحالي جنباً إلى جنب لاعبين آخرين في الفريق الفرنسي مثل حسام عوار.
جيمس ميلنر هدف مفاجئ لباريس سان جيرمان
برغم تقدمه في العمر!
أبدى فريق باريس سان جيرمان اهتماماً مفاجئاً بالتعاقد مع لاعب ليفربول "جيمس ميلنر" على الرغم من تقدمه في العمر حيث بلغ 33 عاماً ولكنه لازال مطلوباً للعب في أعلى المستويات.
حيث أشارت مصادر "لو باريسيان" إلى اهتمام الفريق الفرنسي بالتعاقد معه، خاصةً وأن عقده مع ليفربول شارف على الانتهاء ومصيره مجهول حتى هذه اللحظة.
جيرارد يريد الإبقاء على كينت لموسم آخر
على سبيل الإعارة
أبدى ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق ومدرب رينجرز جلاسكو الأسكتلندي حالياً رغبته في التعاقد مع كينت لعام آخر على سبيل الإعارة.
وكشف جيرارد أن المفاوضات مع ليفربول قد بدأت بالفعل من أجل الحفاظ على اللاعب لموسم جديد بعد أن أّكد أن ناديه تقدم بعرض رسمي في انتظار رد الريدز.
يُذكر أن كينت قدم موسماً رائعاً مع رينجرز ساهم فيه في تسجيل 15 هدفاً ليفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي.
فيرمينو مطلوب في باريس سان جيرمان
لكن ليفربول لن يفرط فيه!
أبدى الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان اهتماماً كبيراً بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو بسبب إعجابه بقدرات اللاعب ويرغب في التعاقد معه إذا كانت هناك فرصة لذلك.
ولكن طبقاً لمصادر بي بي سي فأن ليفربول ليست لديه أي نية إطلاقاً للتفريط في فيرمينو، حيث يعد اللاعب مهم جداً بالنسبة لكلوب حيث سبق ليورجن وأن صرح بأنه أهم بالنسبة له أكثر من ماني وصلاح.