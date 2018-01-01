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أخبار انتقالات ليفربول | صراع مع ميلان على ضم أولمو، وفيرنر هدف حقيقي للريدز!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

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Igor Kralj/Pixsell

تيمو فيرنر هدف حقيقي للريدز

2018-12-21T18:23:44Z

كلوب من أشد المعجبين به

على الرغم من أن فيرمينو لا يمس حالياً في ليفربول ولكن كلوب يبحث منذ فترة ليست بالقصيرة عن اللاعب الذي يمكنه تأدية نفس الأدوار التي يقوم بها البرازيلي.

وبحسب صحيفة بيلد فأن الريدز من أشد المعجبين والمهتمين بخدمات تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، والذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2020، مما يجعله هدفاً منطقياً في الصيف المقبل لأن فريقه سيرغب ببيعه عن خسارته مجاناً.

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صراع مع ميلان على ضم أولمو

2018-12-21T18:20:48Z

موهبة دينامو زغرب

دخل ليفربول في صراع قوي مع ميلان على ضم داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، خاصةً بعد تألقه في الآونة الأخيرة مما جعله يلفت أنظار الكثير من الأندية الكبيرة.

وبحسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو فأن آنفيلد هو الوجهة المفضلة للاعب الإسباني، مما يمنح ليفربول أفضلية على حساب الروسونيري لضم المهاجم الواعد.

 

صفقة ناشئ أندرلخت قد تفشل

2018-12-19T20:42:24Z

بسبب تدخل رئيس النادي

أصبحت صفقة انتقال اللاعب جيريمي دوكو ناشئ أندرلخت إلى ليفربول مهددة بالفشل بعد تراجع رئيس النادي عن إتفاقه مؤخراً.

وبحسب مصادر مجلة تُدعى سبورت فأن الصفقة كانت ستكون عبارة عن مبادلة بين الفريقين على أن يذهب لازار ماركوفيتش للجهة الآخرى، ولكن رئيس الفريق البلجيكي فجأة بات يحاول إقناع دوكو بتجديد عقده والبقاء مع الفريق.

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سولانكي مطلوب في كريستال بالاس

2018-12-19T20:39:16Z

في منافسة مع رينجرز

يرغب فريق كريستال بالاس في تدعيم خط الهجوم في يناير المُقبل بسبب كثرة إصابات بينتيكي وعدم وجود مهاجم صريح يُعتمد عليه، وتتجه الأنظار إلى سولانكي لاعب ليفربول.

وبحسب بعض المصادر اللندنية فأن كريستال يرغب باستعارة اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ولكنه يواجه منافسة من رينجرز بسبب رغبة جيرارد في ضم اللاعب.

جالاطة سراي يرغب باستعارة أوريجي

2018-12-17T21:13:28Z

ولكن ليفربول يفضل بقاءه في إنجلترا

على الرغم أن البعض توقع أن هدفه في مباراة الديربي سيحيي مسيرته مع ليفربول، ولكن لازال الخيار الأقرب للاعب البلجيكي هو الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المُقبل.

وبحسب بعض المصادر فأن جالاطة سراي مهتم بضم اللاعب على سبيل الإعارة ولكن من المتوقع أن يرفض ليفربول العرض لأنه يفضل بقاء مهاجمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل ولفرهامبتون الأقرب للحصول على خدماته.

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صراع مع بايرن على ضم ثورجان هازارد

2018-12-17T21:09:47Z

دعم جديد للدكة؟

انضم ليفربول لسباق المهتمين بالحصول على خدمات ثورجان هازارد الشقيق الأصغر للاعب تشيلسي إيدين هازارد، وسط صراع مع بايرن ميونيخ وروما أيضاً.

وبحسب صحيفة كيكر فأن الريدز من المعجبين باللاعب الذي يواصل تألقه مع بروسيا مونشنغلادباخ، لدرجة أنه أصبح مطلباً لعديد من الأندية الآخرى مثل أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند.

يُذكر أن ثورجان نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 آخرين في 15 مباراة لعبها في الدوري الألماني حتى الآن.

هاري ويلسون قد يعود في يناير

2018-12-14T22:01:25Z

كلوب معجب بتطور اللاعب

لم ينفِ يورجن كلوب إمكانية استعادة خدمات اللاعب الويلزي هاري ويلسون في يناير المقبل، إن اضطرت الحاجة خاصةً مع تألقه اللافت للنظر برفقة ديربي كاونتي.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ألمح المدرب الألماني إلى أن وجود أي نقص في أجنحة الفريق قد يجبره على الاستعانة باللاعب ويلسون في يناير المٌقبل.

يُذكر أن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي كان قد سبق وأّكد أن ليفربول يملك خيار لقطع إعارة اللاعب متى شاء.

PAUL ELLIS