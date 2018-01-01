كلوب من أشد المعجبين به

على الرغم من أن فيرمينو لا يمس حالياً في ليفربول ولكن كلوب يبحث منذ فترة ليست بالقصيرة عن اللاعب الذي يمكنه تأدية نفس الأدوار التي يقوم بها البرازيلي.

وبحسب صحيفة بيلد فأن الريدز من أشد المعجبين والمهتمين بخدمات تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، والذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2020، مما يجعله هدفاً منطقياً في الصيف المقبل لأن فريقه سيرغب ببيعه عن خسارته مجاناً.