كلوب معجب بتطور اللاعب

لم ينفِ يورجن كلوب إمكانية استعادة خدمات اللاعب الويلزي هاري ويلسون في يناير المقبل، إن اضطرت الحاجة خاصةً مع تألقه اللافت للنظر برفقة ديربي كاونتي.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ألمح المدرب الألماني إلى أن وجود أي نقص في أجنحة الفريق قد يجبره على الاستعانة باللاعب ويلسون في يناير المٌقبل.

يُذكر أن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي كان قد سبق وأّكد أن ليفربول يملك خيار لقطع إعارة اللاعب متى شاء.