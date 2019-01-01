أظهر ميدلسبروه الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية اهتمامه بجناح ليفربول "ريان كينت" المطلوب من عدة أندية، بعد أن تألق الموسم الماضي في الدوري الأسكتلندي.

سيحتاج البورو إلى إقناع كينت بالتخلي عن خطوة رينجرز والذي يبدو اللاعب مقتنعاً بها أكثر، بعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي الموسم الماضي.