يرفض ليفربول التفريط في مهاجمه البلجيكي "ديفوك أوريجي" بأي حال من الأحوال هذا الصيف، مهما كانت العروض لضمه، خاصةً مع رحيل دانييل ستوريدج بعد نهاية عقده.

طبقاً لمصادر "ليفربول إيكو" فأن الريدز لن يبيع لاعبه حتى وإن لم يجدد عقده، على أن الرغم المفاوضات بدأت والمؤشرات تبدو إيجابية للغاية حتى الآن، في ظل اهتمام قوي من ريال بتيس.