أفصح وكيل أعمال البرازيلي كوتينيو عما في قلب لاعب برشلونة الحالي، وكشف -بطريقة غير مباشرة- أن موكله يتمنى العودة مجدداً إلى صفوف ليفربول الذي لمع نجمه معهم.

صّرح كيا قائلاً: ليفربول يسكن داخل أعماق قلب كوتينيو، لقد كان مشجعاً كبيراً لهم في بطولة الدوري الموسم الماضي وتمنى لهم التتويج باللقب وسيكون من الصعب أن يلعب لخصم مباشر للريدز في إنجلترا.