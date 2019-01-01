استفسر سيسكا موسكو الروسي عن إمكانية التعاقد مع النيجيري "تايو أونيي" مهاجم ليفربول الذي جدد عقده مع الفريق في الأشهر القليلة الماضية، خاصةً مع عدم ممانعة العملاق الإنجليزي ببيعه.

طبقاً لمصادرصحيفة ذا تايمز فأن ليفربول يريد 15 مليون جنيه إسترليني جراء التفريط في لاعبه، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين قريباً.