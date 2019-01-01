لا يمانع ليفربول بعودة كوتينيو مرة آخرى إلى صفوفه، ولكن بشرط ألا يدفع نفس المبلغ الذي تحصل عليه من برشلونة، خاصةً وأن اللاعب لم يستطع إثبات نفسه مع العملاق الكتالوني.

أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن أولوية اللاعب هي العودة لإنجلترا وأن الريدز يضعوا اللاعب في الحسبان ولكن بشرط ألا يدفعوا نفس المقابل المادي لبيعه.