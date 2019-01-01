قامت المصادر المقربة لليفربول بنفي كل التقارير التي أشاعت بأن كوتينيو اقترب من العودة مجدداً لصفوف الفريق الإنجليزي، بعد أن فشل في إثبات نفسه مع برشلونة.

أشارت تقارير ليفربول إيكو أن الريدز لا يفكروا أبداً في إعادة البرازيلي إلى آنفيلد مجدداً، بعد أن نُشرت بعض الأخبار التي تقول أن كوتينيو سيعود لفريقه السابق على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إجبارية الشراء.