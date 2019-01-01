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أخبار انتقالات ليفربول | كريستال على وشك استعارة سولانكي، وتكثيف المفاوضات مع رابيو

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Getty Images

ليفربول يكثف المفاوضات مع رابيو

2019-01-01T21:22:46Z

بعد انسحاب برشلونة

يحاول ليفربول استغلال انسحاب برشلونة من صفقة دي يونج من أجل حسم الصفقة لصالحه، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المُقبل.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فأن مسئولي الريدز عقدوا مفاوضات مكثفة مع اللاعب في الفترة الماضية من أجل التوقيع معه.

يُذكر أن رابيو يجذب انتباه أندية آخرى مثل توتنهام ويوفنتوس.

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كريستال على وشك استعارة سولانكي

2019-01-01T21:19:31Z

حتى نهاية الموسم

اقترب سولانكي من الرحيل عن ليفربول مؤقتاً حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة على أن يستمر في البريميرليج.

وبحسب صحيفة دايلي ميل فأن كريستال بالاس على وشك الإعلان عن ضم المهاجم الشاب، من أجل حل أزمة الهجوم وكثرة إصابات بينتيكي التي اضطرت روي هودجسون للعب بالإيفواري زاها كمهاجم صريح.

يُذكر أن سولانكي لم يشارك كثيراً مع ليفربول هذا الموسم بسبب تفضيل كلوب لفيرمينو كأساسي وتواجد ستوريدج وأوريجي على دكة البدلاء.

كاماتشو مطلوب في البرتغال

2018-12-28T20:54:32Z

على سبيل الإعارة

يسعى فريق سبورتينج لشبونة البرتغال للتعاقد من واحد من مواهب أكاديمية ليفربول وهو الظهير الأيمن كاماتشو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

حيث أكدت صحيفة ليفربول إيكو أن الفريق البرتغالي تحرك بالفعل لمحاولة ضم اللاعب حتى نهاية الموسم، خاصةً مع الإعجاب الشديد بقدراته.

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ليفربول يستفسر عن موهبة طرابزون سبور

2018-12-28T20:52:16Z

هل يتحرك الفريق لضمه في يناير؟

أبدى فريق ليفربول اهتماماً كبيراً بموهبة طرابزون سبور عبد القادر عمر والذي يعد واحداً من ألمع المواهب التركية في الوقت الراهن، ولكنه يواجه منافسة من عدة أندية.

وبحسب موقع فوتبول آرينا فأن الريدز استفسروا عن إمكانية ضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عاماً وسط صراع مع مانشستر سيتي وروما.

يُذكر أن عبد القدر يلعب كجناح أيمن ونجح خلال الموسم الحالي في صناعة 4 أهداف وتسجيل هدفين في 16 مباراة لعبها مع فريقه.

ليفربول يستهدف دبور مهاجم سالزبورج

2018-12-26T21:19:06Z

هل ينوي الفريق تدعيم الدكة؟

في الوقت الذي نُفيت فيه أخبار فيرنر، ظهرت بعض التقارير الجديدة لتؤكد على وجود هدف مختلف لليفربول في نفس الخط الأمامي وهو دبور لاعب سالزبورج.

حيث أشارت بعض المصادر إلى أن لاعب الكيان الصهيوني هدفاً حقيقياً للريدز، وتطرقت لما هو أبعد من ذلك وتوقعت أن تسبب الصفقة في حال حدوثها في إزعاج المصري صلاح وتشجيعه على طلب الرحيل!.

نفي الاهتمام بضم تيمو فيرنر

2018-12-26T21:17:12Z

عكس ما أُشيع مؤخراً

برغم أن بعض التقارير أشارت إلى رغبة ليفربول بالتعاقد مع فيرنر لاعب سالزبورج بسبب إعجاب كلوب به، ولكن تلك الأخبار تم نفيها مؤخراً.

حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم فيرنر بعكس ما أُشيع مؤخراً وأن الفريق لا ينوي ضم أي لاعبين آخرين في هذا المركز.

هادرسفيلد أحدث الراغبين بضم سولانكي

2018-12-24T20:54:07Z

في صراع مع كريستال بالاس

انضم فريق هادرسفيلد لصراع الراغبين في التعاقد مع الإنجليزي دومينيك سولانكي مهاجم ليفربول، والذي يعد خارج حسابات كلوب تماماً في الفترة الحالية.

ويسعى فاجنر لاستغلال صداقته بكلوب من أجل تدعيم صفوفه بشكل قوي والتمكن من ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

يُذكر أن سولانكي مطلوب من فريق آخر وهو كريستال بالاس الذي يسعى للتوقيع معه حتى نهاية الموسم.

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