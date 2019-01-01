أخبار انتقالات ليفربول | تعثر انتقال سولانكي إلى كريستال، وأوريجي لا يتعجل الرحيل

وقد يستمر حتى نهاية الموسم

على الرغم أنه يعد الخيار الثالث في الهجوم خلفاً لفيرمينو وستوريدج ولكن البلجيكي أوريجي لا يتعجل الرحيل عن ليفربول وقد ينتظر حتى نهاية الموسم.

هذا ما أشارت إليه بعض التقارير البلجيكية التي أّكدت أن ديفوك يؤمن أنه سيلعب المزيد من الدقائق في ما تبقى من عمر الموسم، وأن فرص انتقاله إلى فرق أفضل سيكون بالصيف وليس الشهر الحالي.