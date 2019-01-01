الريدز يعود لفريقه المفضل مجدداً

يبدو أن ليفربول لن يكف عن إبداء رغبته في التعاقد مع لاعبي ساوثامبتون، بعد أن ربطته التقارير بلاعب جديد هذا الصيف وهو الحارس مكارثي الذي يسعى الريدز لضمه بحسب أخر التقارير.

حيث تشير مصادر "ستاندرد سبورت" إلى أن ليفربول يرغب بالتعاقد مع مكارثي من أجل تعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي سيمون مينيوليه، الذي لم يفارق الدكة منذ التعاقد مع البرازيلي آليسون.