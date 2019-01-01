أشارت بعض التقارير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول مهتم بالعمل مجدداً مع "ماركو ريوس" واللذان سبقا لهم التواجد سويا في بروسيا دورتموند، وهي الأخبار التي تتكرر كل صيف تقريباً منذ رحيل يورجن عن البي في بي.

أكدت مصادر "دون بالون" أن كلوب تحدث مع مسئولي الريدز وطالبهم بالتحرك لضم ريوس في سوق الانتقالات الحالي، خاصةً مع رغبته في دعم الهجوم لعدم وجود بدلاء على مستوى عالٍ؟.