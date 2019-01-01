كلوب يتحدث عن صفقات الشتاء
بعد رحيل سولانكي وكلاين
على الرغم أن رحيل سولانكي وكلاين من المفترض أن يعني تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد، ولكن كلوب أدحض كل هذه التوقعات والأمنيات.
وعندما تم سؤاله عن احتمالية التعاقد مع أي لاعب في نافذة الانتقالات الحالية أجاب قائلاً: على الأرجح لا.
استياء في كارديف بسبب كلاين
وانتقاله إلى بورنموث
لم يخفِ وارنوك مدرب كارديف سيتي مدى استيائه من انتقال كلاين إلى صفوف بورنموث على سبيل الإعارة، خاصةً وأنه كان يتمنى التوقيع مع اللاعب.
ووصف مدرب الفريق الويلزي انتقال كلاين إلى بورنموث بالعار بسبب سوء تعامل ليفربول معهم -على حد تعبيره-.
رسمياً.. بورنموث يعلن عن ضم المهاحم سولانكي
بصفة نهائية
في صفقته الثانية من ليفربول وفي نفس اليوم، أعلن بورنموث مساء أمس الجمعة أيضاً عن التوقيع مع دومينيك سولانكي ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.
وكلفت الصفقة خزائن الفريق الساحلي ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للمتغيرات، ويأتي التوقيع معه في إطار الثقة الكبيرة من قبل إيدي هاو بالمواهب الإنجليزية.
رسمياً.. بورنموث يضم كلاين على سبيل الإعارة
حتى نهاية الموسم
أعلن الموقع الرسمي لليفربول مساء أمس الجمعة عن انضمام لاعبه كلاين إلى بورنموث على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ويأتي انضمام كلاين لفريق بورنموث من أجل تعويض الغيابات الكثيرة في مركز الظهير الأيمن للإصابة وبالأخص سيمون فرانسيس وآدم سميث.
لالانا مطلوب في الدوري التركي
من قبل العملاق فناربخشة
يرغب فريق فناربخشة في استغلال مديره الرياضي الحالي والسابق لليفربول وهو داميان كومولي، من أجل ضم أحد لاعبي الريدز في يناير.
هذا اللاعب هو آدم لالانا كما تشير مصادر فوتوماك، والذي يرغب العملاق التركي بالتوقيع معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار بالشراء.
بورنموث يرغب بالتوقيع مع كلاين
على سبيل الإعارة
أبدى فريق بورنموث اهتماماً كبيراً بضم ناثانيل كلاين ظهير أيمن ليفربول وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
هذا ما أشارت إليه صحيفة دايلي ميل، والتي أكدت أن بورنموث جاد للغاية في ضم كلاين بسبب معاناته مع إصابات كلا من سيمون فرانسيس وآدم سميث.
أوريجي لا يتعجل الرحيل
وقد يستمر حتى نهاية الموسم
على الرغم أنه يعد الخيار الثالث في الهجوم خلفاً لفيرمينو وستوريدج ولكن البلجيكي أوريجي لا يتعجل الرحيل عن ليفربول وقد ينتظر حتى نهاية الموسم.
هذا ما أشارت إليه بعض التقارير البلجيكية التي أّكدت أن ديفوك يؤمن أنه سيلعب المزيد من الدقائق في ما تبقى من عمر الموسم، وأن فرص انتقاله إلى فرق أفضل سيكون بالصيف وليس الشهر الحالي.