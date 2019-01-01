بعد رحيل سولانكي وكلاين

على الرغم أن رحيل سولانكي وكلاين من المفترض أن يعني تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد، ولكن كلوب أدحض كل هذه التوقعات والأمنيات.

وعندما تم سؤاله عن احتمالية التعاقد مع أي لاعب في نافذة الانتقالات الحالية أجاب قائلاً: على الأرجح لا.