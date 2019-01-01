أعلن ليفربول رسمياً عن انضمام مدافع الرديف "ناثانيل فيليبس" إلى صفوف شتوتجارت الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليحصل على دقائق أكبر.

أكد الموقع الرسمي أن فيليبس جدد عقده مع الريدز قبل أن ينضم لشتوتجارت الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث يحظى اللاعب بإعجاب يورجن كلوب وسبق وإن تم استدعائه للفريق الأول.