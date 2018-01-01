ليفربول يستهدف دبور مهاجم سالزبورج
هل ينوي الفريق تدعيم الدكة؟
في الوقت الذي نُفيت فيه أخبار فيرنر، ظهرت بعض التقارير الجديدة لتؤكد على وجود هدف مختلف لليفربول في نفس الخط الأمامي وهو دبور لاعب سالزبورج.
حيث أشارت بعض المصادر إلى أن لاعب الكيان الصهيوني هدفاً حقيقياً للريدز، وتطرقت لما هو أبعد من ذلك وتوقعت أن تسبب الصفقة في حال حدوثها في إزعاج المصري صلاح وتشجيعه على طلب الرحيل!.
نفي الاهتمام بضم تيمو فيرنر
عكس ما أُشيع مؤخراً
برغم أن بعض التقارير أشارت إلى رغبة ليفربول بالتعاقد مع فيرنر لاعب سالزبورج بسبب إعجاب كلوب به، ولكن تلك الأخبار تم نفيها مؤخراً.
حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم فيرنر بعكس ما أُشيع مؤخراً وأن الفريق لا ينوي ضم أي لاعبين آخرين في هذا المركز.
هادرسفيلد أحدث الراغبين بضم سولانكي
في صراع مع كريستال بالاس
انضم فريق هادرسفيلد لصراع الراغبين في التعاقد مع الإنجليزي دومينيك سولانكي مهاجم ليفربول، والذي يعد خارج حسابات كلوب تماماً في الفترة الحالية.
ويسعى فاجنر لاستغلال صداقته بكلوب من أجل تدعيم صفوفه بشكل قوي والتمكن من ضم اللاعب على سبيل الإعارة.
يُذكر أن سولانكي مطلوب من فريق آخر وهو كريستال بالاس الذي يسعى للتوقيع معه حتى نهاية الموسم.
أوريجي يقترب من الرحيل في يناير
بسبب قلة مشاركاته
اقترب البلجيكي ديفوك أوريجي من الرحيل عن صفوف ليفربول في يناير المُقبل، بسبب قلة مشاركاته مع فريقه في الموسم الحالي.
وبحسب بعض المصادر البلجيكية، فأن الريدز مستعدين للتعاون وتقديم بعض التنازلات في سوق الانتقالات الشتوية القادمة من أجل بيعه بصفة نهائية، ويعد وولفرهامبتون من أبرز المهتمين بضمه.
يُذكر أن أوريجي كان قد أُعير إلى فولفسبورج في الموسم الماضي ولكنه لم يقدم أداءاً جيداً.
تيمو فيرنر هدف حقيقي للريدز
كلوب من أشد المعجبين به
على الرغم من أن فيرمينو لا يمس حالياً في ليفربول ولكن كلوب يبحث منذ فترة ليست بالقصيرة عن اللاعب الذي يمكنه تأدية نفس الأدوار التي يقوم بها البرازيلي.
وبحسب صحيفة بيلد فأن الريدز من أشد المعجبين والمهتمين بخدمات تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، والذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2020، مما يجعله هدفاً منطقياً في الصيف المقبل لأن فريقه سيرغب ببيعه عن خسارته مجاناً.
صراع مع ميلان على ضم أولمو
موهبة دينامو زغرب
دخل ليفربول في صراع قوي مع ميلان على ضم داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، خاصةً بعد تألقه في الآونة الأخيرة مما جعله يلفت أنظار الكثير من الأندية الكبيرة.
وبحسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو فأن آنفيلد هو الوجهة المفضلة للاعب الإسباني، مما يمنح ليفربول أفضلية على حساب الروسونيري لضم المهاجم الواعد.
صفقة ناشئ أندرلخت قد تفشل
بسبب تدخل رئيس النادي
أصبحت صفقة انتقال اللاعب جيريمي دوكو ناشئ أندرلخت إلى ليفربول مهددة بالفشل بعد تراجع رئيس النادي عن إتفاقه مؤخراً.
وبحسب مصادر مجلة تُدعى سبورت فأن الصفقة كانت ستكون عبارة عن مبادلة بين الفريقين على أن يذهب لازار ماركوفيتش للجهة الآخرى، ولكن رئيس الفريق البلجيكي فجأة بات يحاول إقناع دوكو بتجديد عقده والبقاء مع الفريق.