هل ينوي الفريق تدعيم الدكة؟

في الوقت الذي نُفيت فيه أخبار فيرنر، ظهرت بعض التقارير الجديدة لتؤكد على وجود هدف مختلف لليفربول في نفس الخط الأمامي وهو دبور لاعب سالزبورج.

حيث أشارت بعض المصادر إلى أن لاعب الكيان الصهيوني هدفاً حقيقياً للريدز، وتطرقت لما هو أبعد من ذلك وتوقعت أن تسبب الصفقة في حال حدوثها في إزعاج المصري صلاح وتشجيعه على طلب الرحيل!.