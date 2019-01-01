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أخبار انتقالات ليفربول | اهتمام بضم فيبرو، وكلاين يرغب بالعودة لكريستال بالاس

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول في صيف 2019، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Getty Images

كلاين يرغب بالعودة مجدداً لفريق كريستال بالاس

2019-06-21T22:44:36Z

الذي بدأ مسيرته معه

يرغب الإنجليزي "ناثانيل كلاين" ظهير أيمن ليفربول بالعودة مجدداً إلى صفوف كريستال بالاس ذلك الفريق الذي بدأ مسيرته معهم، قبل أن تنفجر قدراته مع الساوث.

طبقاً لموقع "فوتبول إنسايدر" فأن كلاين أبلغ رغبته لأصدقائه المقربين منه، خاصةً وأنه يعول على اقتراب رحيل بيساكا وانتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد من أجل ضمان اللعب كأساسي.

ليفربول يراقب "فيبرو" ظهير أيسر ريال بتيس

2019-06-21T22:42:10Z

بديل لروبيرتسون؟

يبحث ليفربول في سوق الانتقالات الحالي عن بديل للأسكتلندي روبيرتسون، خاصةً مع انتهاء عقد الإسباني ألبيرتو مورينو ورحيله عن الفريق مجاناً.

طبقاً لبعض التقارير الواردة من إسبانيا، فأن كلوب معجب بلاعب ريال بتيس "فيبرو" والذي يلقى اهتماماً من ريال مدريد أيضاً وتقدر قيمته بحوالي 45 مليون يورو.

هل يعيد ليفربول لاعبة الغائب منذ عام ونص؟

2019-06-21T14:50:12Z

فيليبي كوتينيو

أفادت تقارير خاصة بـ"Le 10 Sport" بأن ليفربول يسعى لضم لاعبه السابق فيليبي كوتينيو من برشلونة، وأوضحت التقارير بأن اللاعب البرازيلي قد عاني طوال السنة ونصف التي انتقل فيها إلى كتالونيا في بداية عام 2018، والتي لم يُقدم فيها الكثير، ولذا يسعى فريقه للتخلي عنه في حين تحاول بعض الفرق الإنجليزية مثل الريدز ومانشستر يونايتد وتشيلي لاستقطاب اللاعب لصفوفها.

إتجاه لإعارة الصربي جروجيتش مجدداً

2019-06-20T23:07:23Z

ما مصيره مع ليفربول؟

يرغب ليفربول بإعارة الصربي ماركو جروجيتش مجدداً، كما لو أن يورجن كلوب لازال غير مقتنع بأنه جاهز للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

بعد أن أُعير في الموسم الماضي لصفوف هيرثا برلين ومن قبله إلى كارديف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وبحسب مصادر دايلي ميل، فأن الريدز لن يضموا اللاعب لتحضيرات الموسم لأنه خارج حسابات يورجن.

مبابي يثير الجدل بتصريحاته حول ليفربول

2019-06-20T22:55:51Z

هل يحدث المستحيل؟

أثار كيليان مبابي المثير من الجدل حول ليفربول هذا الصيف، بعد تصريحاته التي أفصح فيها عن إعجابه بالفريق الحالي بشدة بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

عندما وجه له إحدى المذيعين سؤالاً حول الفريق الذي سيختاره إذا ما كان لديه مباراة واحدة في لعبة فيفا، فأجاب ليفربول.. هل هي مغازلة من نجم باريس سان جيرمان للريدز؟ خاصةً وأن كلوب من أشد المعجبين به؟

ديفوك أوريجي ليس للبيع هذا الصيف

2019-06-20T22:53:54Z

بعد ملاحم الموسم الماضي


أشارت صحيفة "the Mirror" أن ليفربول لا ينوي التخلي عن المهاجم البلجيكي ديفوك اوريجى في الانتقالات الصيفية الحالية، وكانت إدارة النادي قد تلقت أكثر من عرض للاعب الشاب الذي أظهر أداءاً رائعاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.


وتُشير بعض التقارير من من أن هذا القرار من القرارات التي تُعد عائق كبير للنادي حيث لم يتم حتى الآن تجديد عقد اللاعب، وهذا ما يهدد بفقدان اللاعب دون أي عائد بعد انتهاء عقدة في 2020 إذا ما استطاع النادي الوصول لاتفاق جيد مع اللاعب وتجديد عقده.
 

مكارثي أحدث المطلوبين في ليفربول من ساوثامبتون

2019-06-20T22:52:45Z

ليفربول يعود لفريقه المفضل مجدداً

يبدو أن ليفربول لن يكف عن إبداء رغبته في التعاقد مع لاعبي ساوثامبتون، بعد أن ربطته التقارير بلاعب جديد هذا الصيف وهو الحارس مكارثي الذي يسعى الريدز لضمه بحسب أخر التقارير.

حيث تشير مصادر "ستاندرد سبورت" إلى أن ليفربول يرغب بالتعاقد مع مكارثي من أجل تعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي سيمون مينيوليه، الذي لم يفارق الدكة منذ التعاقد مع البرازيلي آليسون.

كاماتشو يقترب من الرحيل عن ليفربول

2019-06-20T22:52:03Z

بين سبورتينج لشبونة وشالكة!

اقترب البرتغالي "رافائيل كاماتشو" لاعب رديف ليفربول من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، بسبب رغبته في الحصول على فرصته كأساسي مع الفريق الأول وهو ما يعد صعباً للغاية في ظل تألق آرنولد.

وطبقاً لمصادر صحيفة كيكر الألمانية فأن اللاعب يبدو قريباً من الانضمام لصفوف شالكة الذي يدربه "فاجنر" صديق كلوب ومدرب هادرسفيلد السابق، ولكنه يواجه منافسة من لشبونة على ضمه.