أكد جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي صحة الأخبار التي ربطت ليفربول بالتعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي، الذي قدم موسماً استثنائياً في العام الماضي مع الفريق الفرنسي.

حيث صّرح بيبي لراديو مونتي كارلو أن المحادثات مع وكلاء أعمال اللاعب حقيقية، على الرغم أن الريدز يملكوا عدة لاعبين في مركزه -على حد تعبيره-.