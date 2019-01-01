رفض ليفربول التفريط في كلا من الثنائي هاري ويلسون وهاري كينت على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الحالي، وأصر أن بيعهم نهائياً أفضل لهم وللفريق، بسبب حاجتهم إلى اللعب بشكل مستمر في الفترة المقبلة.

تحدث كلوب عن كينت وصرح بأن رحيل اللاعب نهائياً إلى أي فريق آخر أفضل له بسبب عمره، ولنفس الغرض رفض الريدز محاولات نيوكاسل لاستعارة الويلزي ويلسون.