حسب تصريحات والده

أكد والد "كاماتشو" ظهير أيمن رديف ليفربول بأن ابنه في مفاوضات مع سبورتينج لشبونة، وأن مصير اللاعب سيتحدد خلال أسبوع على الأقل بعد أن يقرر اللاعب مستقبله.

حيث صّرح قائلاً: سبورتينج لشبونة في وضع جيد للغاية، لقد عبروا عن اهتمامهم ولكن اللاعب لديه عقد مع ليفربول، لقد تحدثوا مع النادي وسنعرف القرار قريباً.