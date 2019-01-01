ميلان مصمم على ضم ديان لوفرين
المفاوضات مستمرة
واصل ميلان مفاوضاته مع وكلاء أعمال الكرواتي لوفرين مدافع ليفربول تمهيداً لضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالي، خاصةً مع عدم ممانعة الريدز ببيعه ولكن بالسعر المناسب.
وطبقاً لمصادر ميلان نيوز، فأن الروسونيري عقدوا بالفعل المزيد من المحادثات مع اللاعب في الساعات الأخيرة بسبب إعجابهم الشديد به.
أوجو يقترب من رينجرز الأسكتلندي
على سبيل الإعارة
من المنتظر أن يكون الجناح الإنجليزي "أوجو" هو أول صفقات رينجرز هذا الصيف، بعد أن اقترب اللاعب من الانضمام للفريق الأسكتلندي على سبيل الإعارة.
وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن أوجو سينضم لرينجرز حتى نهاية الموسم، ليواصل جيرارد الاعتماد على مواهب رديف ليفربول مثلما فعل مع إيجاريا وكينت في الموسم الماضي.
ميلان يستفسر عن إمكانية ضم لوفرين
الكرواتي قد يرحل هذا الصيف
يرغب ميلان بتقوية خط دفاعه هذا الصيف، ويرى في لوفرين لاعب ليفربول خياراً مثالياً للتدعيم، خاصةً وأن الكرواتي لم يعد أساسياً مع الريدز في الفترة الأخيرة بسبب تألق ماتيب.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن الروسونيري استفسروا رسمياً عن إمكانية التعاقد مع ديجان، ويبدو أن بطل أوروبا لا يمانع ببيعه ولكن بما لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني.
ليفربول يواصل اهتمامه بضم نبيل فقير
ولكن بسعر أقل!
لازال ليفربول يواصل اهتمامه بضم الفرنسي "نبيل فقير" لاعب ليون بعد أن فشل في ضمه في الصيف الماضي، في لغز محير لأن الصفقة تعطلت دون سبب واضح حتى الآن.
وبحسب بعض التقارير فأن الريدز قد يتحركوا مجدداً للتعاقد مع فقير إذا خفض ليون مطالبه المادية، بعد أن قدم اللاعب موسماً عادياً للغاية وهو ما سيؤثر على سعره بالطبع.
صراع كبير على ضم الصربي جروجيتش
هل يتم بيعه هذا الصيف؟
تتصارع عدة أندية على خدمات الصربي "ماركو جروجيتش" لاعب ليفربول بعد أن تألق بشكل لافت مع فريقه هيرثا برلين والذي أُعير له في الموسم الماضي.
حيث يرغب كلا من فيردر بريمن، هيرثا برلين وفرانكفورت بالتعاقد معه، ويأمل إينتراخت في الفوز باللاعب بعد أن تحصل على الأموال جراء بيع يوفيتش، ومن المتوقع ألا يفرط ليفربول في جروجيتش بأقل من 25 مليون جنيه إسترليني.
المفاوضات مع نيكولاس بيبي مستمرة
هل يكون أولى صفقات الصيف؟
واصل ليفربول مفاوضاته مع فريق ليل الفرنسي من أجل التعاقد مع الجناح الإيفواري "نيكولاس بيبي" والذي قدم موسماً استثنائياً مع ناديه وقاده للتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وطبقاً لمصادر راديو مونتي كارلو، فأن المناقشات لازالت جارية مع النادي ومع اللاعب، ولكن هناك أكثر من طرف مهتم بضمه مثل بايرن ميونخ، واللاعب لم يقرر وجهته بعد.
فان دايك يرغب بتجديد عقده مع ليفربول
المدافع الهولندي متحمس للبقاء !
يسعى المدافع الهولندي "فان دايك" لتجديد عقده مع ليفربول للبقاء لأطول فترة ممكنة، بعد أن تمكن من قيادة الفريق للفوز معه بأولى الألقاب وهو دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.
طبقاً لمصادر إيه إس بي إن، فأن فان دايك أخبر إدارة ليفربول بأنه يريد تجديد عقده مع الفريق ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على عقد جديد بعد أدائه المذهل في الموسم الماضي، والذي توج بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
اهتمام جاد من ليفربول بضم الإيفواري" بيبي"
ومنافسة آرسنال عليه
أبدى فريق ليفربول اهتماماً جاداً بالتعاقد مع الإيفواري "نيكولاس بيبي" جناح ليل الفرنسي والذي قدم موسماً رائعاً، تسبب في جذب انتباه أكبر أندية العالم.
وطبقاً لمصادر صحيفة "ليكيب" فأن الريدز على استعداد تام لتلبية الطلبات المادية لفريق ليل من أجل التوقيع مع اللاعب، خاصةً وأن المبلغ المطلوب للتفريط فيه هو 70 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام ليفربول بضم الهولندي "ديباي" غير صحيح
عكس ما أُثير مؤخراً
أُشيع في الأيام القليلة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الهولندي "ديباي" نجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب ليون الحالي، ولكن كل هذا تم نفيه مؤخراً.
حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم ديباي، والذي زادت شائعات رحيله إلى الريدز بسبب بعض المحادثات بينه وبين فينالدوم وفان دايك على إنستغرام وكذلك توجيه الشكر لليون عقب نهاية الموسم وكأنها رسالة وداعية لهم.
يُذكر أن بعض التقارير قد أكدت أن ليفربول تابع ديباي أكثر من مرة في الموسم الحالي جنباً إلى جنب لاعبين آخرين في الفريق الفرنسي مثل حسام عوار.
جيمس ميلنر هدف مفاجئ لباريس سان جيرمان
برغم تقدمه في العمر!
أبدى فريق باريس سان جيرمان اهتماماً مفاجئاً بالتعاقد مع لاعب ليفربول "جيمس ميلنر" على الرغم من تقدمه في العمر حيث بلغ 33 عاماً ولكنه لازال مطلوباً للعب في أعلى المستويات.
حيث أشارت مصادر "لو باريسيان" إلى اهتمام الفريق الفرنسي بالتعاقد معه، خاصةً وأن عقده مع ليفربول شارف على الانتهاء ومصيره مجهول حتى هذه اللحظة.