انضم ليفربول لقائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الإنجليزي "داني روز" ظهير أيسر توتنهام في ظل بحث بطل أوروبا عن دعم له في هذا المركز، خاصةً مع رحيل ألبيرتو مورينو بعد انتهاء عقده.

طبقاً لمصادر صحيفة سبورت فأن الريدز من المهتمين بالتعاقد مع روز، الذي خرج تماماً من حسابات بوتشينيو لذلك لم يسافر مع الفريق للمشاركة في الجولة التحضيرية استعداداً للموسم الجديد.