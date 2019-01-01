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أخبار انتقالات ليفربول | نية للإبقاء على كاماتشو، واهتمام بناشئ جانجون الفرنسي

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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ليفربول مهتم بحارس رديف جانجون الفرنسي

2019-01-09T22:52:51Z

لتدعيم الأكاديمية؟

أبدى ليفربول اهتمامه بضم دومينيك يوفينجاني حارس رديف فريق جانجون الفرنسي، تمهيداً لضمه في الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر فوت ميركاتو فأن ليفربول يواجه منافسة من مارسيليا، برايتون وليستر سيتي على ضم اللاعب.

نية للإبقاء على كاماتشو

2019-01-09T22:51:37Z

برغم اهتمام لشبونة

ينوي ليفربول الإبقاء على مدافعه الشاب رفائيل كاماتشو على الرغم من وجود اهتمام كبير من لشبونة لضمه على سبيل الإعارة.

وسيحاول الريدز الإبقاء على اللاعب الذي شارك في مباراة الكأس ضد وولفرهامبتون، خاصةً مع إصابة جو جوميز ورحيل كلاين إلى بورنموث حتى نهاية الموسم.

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فناربخشة مصمم على ضم لالانا

2019-01-08T22:40:21Z

في أسرع وقت ممكن

يصمم فريق فناربخشة بقوة على التعاقد مع آدم لالانا وفي أسرع وقت ممكن بسبب إعجاب المدير الرياضي كومولي به.

وبحسب بعض المصادر التركية فأن فناربخشة يأمل بالتوصل إلى إتفاق نهائي لضم اللاعب في غضون أسبوع.

يُذكر أن لالانا غاب كثيراً عن ليفربول في الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابات.

ستوريدج يفكر جدياً في الرحيل

2019-01-08T22:38:26Z

للحصول على دقائق أكثر

يفكر ستوريدج مهاجم ليفربول في الرحيل جدياً عن صفوف الفريق في الشهر الحالي من أجل الحصول على دقائق أكثر للعب.

وبحسب مصادر جارديان فأن اللاعب بدا مهتماً برغبة وست هام يونايتد وكريستال بالاس في ضمه، ولا يمانع من العودة إلى لندن مجدداً عندما كان لاعباً في صفوف تشيلسي.

لاتسيو ينفي شائعات أديكانيه

2019-01-08T13:41:30Z

عكس ما أُثير مؤخراً

قام نادي لاتسيو بنفي كل الأخبار التي أفادت باقترابه من التعاقد مع الهولندي أديكانيه لاعب رديف ليفربول.

وفي بيان رسمي قام الفريق الإيطالي بنفي كل الأخبار التي أشارت إلى أن هناك إتفاق بين الطرفين، مؤكداً أن كل ما يثار في الإعلام غير صحيح بالمرة.

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اهتمام ليفربول بموهبة طرابزون غير حقيقي

2019-01-08T13:40:17Z

بحسب المصادر المقربة

أُشيع في الفترة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع عبد القادر عمر لاعب طرابزون سبور بسبب موهبته الكبيرة، ولكن كل ذلك تم نفيه سريعاً.

حيث أشارت مصادر ليفربول إيكو إلى أن تلك الأخبار غير صحيحة وأن الريدز ليس لديهم أي نية للتعاقد مع الموهبة التركية.

كلوب يتحدث عن صفقات الشتاء

2019-01-05T21:55:07Z

بعد رحيل سولانكي وكلاين

على الرغم أن رحيل سولانكي وكلاين من المفترض أن يعني تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد، ولكن كلوب أدحض كل هذه التوقعات والأمنيات.

وعندما تم سؤاله عن احتمالية التعاقد مع أي لاعب في نافذة الانتقالات الحالية أجاب قائلاً: على الأرجح لا.

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