اهتمام ليفربول بضم سيبايوس يتزايد
تزايد اهتمام ليفربول في الأسابيع الأخيرة بالتعاقد مع الإسباني "داني سيبايوس" بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل من أجل الحصول على فرصته كأساسي مع أي فرق آخر.
طبقاً لمصادر صحيفة ماركا فأن ليفربول مهتم بالتعاقد مع اللاعب بصفة نهائية وليس إعارته فقط كما يرغب زين الدين زيدان، لأن كلوب من المعجبين للغاية باللاعب.
رسمياً.. مدافع الرديف ينضم لكوينز بارك رينجرز
انضم اللاعب "ماسترسون" مدافع أكاديمية ليفربول إلى صفوف كوينز بارك رينجرز الذي يقبع في دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، بعد نهاية عقده مع الريدز.
لعب ماسترسون في ليفربول لمدة سبع سنوات، تمكن خلالها الأيرلندي من التواجد مع الفريق الأول في ثلاث مناسبات ولكنه كان احتياطياً.
ليفربول يجدد اهتمامه بضم ديمبيلي
جدد ليفربول اهتمامه بضم الفرنسي عثماني ديمبيلي بعد أن أُثيرت الشكوك حول مستقبله مع برشلونة مع اقتراب العملاق الكتالوني من التعاقد مع جريزمان ونيمار بحسب أخر التقارير.
ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن الريدز تحركوا من أجل ضم اللاعب في منافسة مع بايرن ميونخ، ولكن استفسار الفريق الإنجليزي قوبل بالرفض من قبل العملاق الإسباني.
كروس يفضل فناربخشة على ليفربول
قام "ماكس كروس" مهاجم فيردر بريمن الألماني والذي انتهى عقده مع الفريق هذا الصيف، بتفضيل فناربخشة التركي على حساب ليفربول الذي كان يسعى جاهداً لضمه في صفقة انتقال حر.
ذكرت مصادر " سبورتس ويتنس" أن كروس كان قلقاً بشأن عدد الدقائق التي سيحصل عليها في آنفيلد لذا قام بتفضيل العرض التركي، لأنه سيحصل على مزيد من الاهتمام هُناك وسيجني الكثير من الأموال أيضاً.
تجديد إعارة البرازيلي آلان مع فلومينيسي
أعلن ليفربول عن تجديد عقد لاعب الوسط "آلأن دي سوزا" مع فريق فلومينيسي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي وتحديداً شهر ديسمبر.
تستمر إعارة آلان مع الفريق البرازيلي بسبب فشل اللاعب في الحصول على رخصة عمل داخل إنجلترا، لذا سيستمر الفريق الإنجليزي في إرساله على سبيل الإعارة لحين يتم السماح له باللعب في عاصمة الضباب.
ريال مدريد يضحي بأسينسيو من أجل ماني
الملكي يفكر في عقد صفقة تباديلة مع ليفربول
نقلت توكسبورت عن اكسبريس أن ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع ليفربول، يضم بموجبها ساديو ماني مقابل التخلي عن أسينسيو في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وكان المدرب يورجن كلوب قد عبر عن اهتمامه بضم الإسباني في وقتٍ لاحق، لكن الشرط الجزائي الكبير المتواجد في عقده والبالغ 500 مليون يورو حال بين المدرب الألماني ونجم الملكي.
ميلان يجتمع بوكيل أعمال لوفرين
الروسونيري مُصر على ضم المدافع الكرواتي
قال نيكو شيرا الصحفي بجريدة لا كازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان لايزال مصراً على ضم ديان لوفرين في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد قرار عدم اللعب في الدوري الأوروبي الصادر من المحكمة الرياضية والذي أعطى للروسونيري فرصة للتسوية حتى 2022.
على صعيد آخر أشارت تقارير إيطالية إلى أن إدارة الديافولو اجتمع مع فالدو ليميتش وكيل أعمال مدافع الريدز ولوكا مودريتش ونيمانيا ماتيتش، وأوضحت أن بطل دوري أبطال أوروبا لن يترك مدافعه بأقل من 25 مليون جنيهاً استرلينياً.
ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو
البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد
يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.
ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.
ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام برتغالي بالتعاقد مع الواعد "دونكان"
جذب مهاجم ليفربول الواعد "بوبي دونكان" انتباه أبرز الأندية البرتغالية، بعد أن قدم أداءاً ممتازاً للغاية منذ انضمامه لرديف الريدز قادماً من صفوف مانشستر سيتي.
حيث أبرزت صحيفة ريكورد إعجاب كلا من بنفيكا وبورتو بالتعاقد مع دونكان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار لشراءه نهائياً.
جروجيتش يقترب من العودة لصفوف هيرثا برلين
يقترب الصربي "ماركو جروجيتش" من العودة لصفوف هيرثا برلين مرة آخرى، بعد أن أُعير لهم في الموسم وقدم أداءاً ممتازاً للغاية في الدوري الألماني.
وطبقاً لمصادر صحيفة "كيكر" فإن جروجيتش سينضم لبرلين مُعاراً مرة آخرى، بعد منافسة مع فيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت على ضمه، ولكن القرار كان سهلاً باللعب مع نفس زملائه وتحت قيادة نفس المدرب.
الدنماركي جاكوب برون لارسن يحظى باهتمام ليفربول
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن ليفربول يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .
وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل مانشستر يونايتد وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.