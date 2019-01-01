تزايد اهتمام ليفربول في الأسابيع الأخيرة بالتعاقد مع الإسباني "داني سيبايوس" بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل من أجل الحصول على فرصته كأساسي مع أي فرق آخر.

طبقاً لمصادر صحيفة ماركا فأن ليفربول مهتم بالتعاقد مع اللاعب بصفة نهائية وليس إعارته فقط كما يرغب زين الدين زيدان، لأن كلوب من المعجبين للغاية باللاعب.