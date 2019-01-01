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أخبار انتقالات ليفربول | جيرارد قد يعود لمحاولة ضم وودبيرن، وصراع على جناح كلوب بروج

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

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Getty

ليفربول يصارع على ضم جروينفيلد لاعب كلوب بروج

2019-01-15T20:38:00Z

وسط منافسة من أندية آخرى

دخل ليفربول في صراع مع عدة أندية على ضم الهولندي أرنوت جروينفيلد لاعب كلوب بروج والذي يقدم أداءاً ملفتاً للنظر هذا الموسم.

وبحسب دايلي ميل فأن اللاعب يلقى إعجاباً من قبل أندية ميلان، إيفرتون وتوتنهام وكان الفريق الإيطالي قد قدم عرضاً رسمياً بقيمة تسعة ملايين ولكنه قوبل بالرفض.

يُذكر أن جروينفيلد كان قد سجل 5 أهداف مع فريقه هذا الموسم في 15 مباراة.

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حيرارد قد يحاول ضم وودبيرن مجدداً

2019-01-15T20:34:28Z

بعد أن فشل في الصيف الماضي

يفكر ستيفن جيرارد جدياً في محاولة وودبيرن مجدداً بعد أن فشل في التوقيع معه في الصيف الماضي.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن مدرب رينجرز سيحاول مرة آخرى إقناع وودبيرن باللعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن وودبيرن كان قد أُعير إلى شيفيلد يونايتد في بداية الموسم ولكنه لم يوفق معهم.

جيرارد يريد الحفاظ على كينت

2019-01-13T21:00:36Z

لموسم آخر

يرغب ستيفن جيرارد في الحفاظ على الجناح الإنجليزي ريان كينت في صفوف فريق رينجرز جلاسكو لموسم آخر، بعد تألقه مع الفريق الأسكتلندي هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتحدث جيرارد إلى مسئولي فريقه السابق من أجل إقناعهم بتمديد عرض إعارة اللاعب لموسم آخر، من أجل مواصلة تطوره هناك وليستفيد رينجرز من موهبته الكبيرة.

Getty Images

ليفربول مهتم بلاعب وسط سيلتك

2019-01-13T20:57:50Z

بديل لالانا؟

أبدى فريق ليفربول اهتماماً واسعاً بلاعب وسط سيلتك جيمس فوريست، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب مصادر صحيفة ذا صن فأن كلوب من المعجبين باللاعب الأسكتلندي الذي تألق مع سيلتك بقيادة براندن رودجرز، وقد يضيف الكثير لخط وسط ليفربول خاصةً مع الإصابات المتكررة للالانا وحاجة الريدز إلى بديل.

النيجيري أونيي يعود لفريقه القديم

2019-01-12T21:29:36Z

على سبيل الإعارة

انضم المهاجم النيجيري أونيي إلى فريق موسكرن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لتكون الإعارة الثانية له مع نفس الفريق.

وكان أونيي مُعاراً لفريق جينت البلجيكي ولكنه لم يكن موفقاً معهم، ليتم قطع إعارته وينتقل إلى موسكرن مرة آخرى حتى نهاية الموسم.

Twitter/NEC Nijmegen

وودبيرن قد يُعار مجدداً

2019-01-12T21:24:02Z

لدوري الدرجة الأولى أيضاً

يقترب وودبيرن من العودة إلى دوري الدرجة الأولى مجدداً بعد فترة إعارة غير موفقة مع فريق شيفيلد يونايتد، بعد أن أبدى فريقاً آخر اهتماماً بضمه.

وتشير التقارير إلى أن وست بروميتش آلبيون يرغب في ضم الويلزي على سبيل الإعارة، خاصةً بعد أن قرر ليستر وبشكل مفاجئ قطع إعارة هارفي بارنز أحد نجوم البروم في هذا الموسم.

كلوب ينوي الحفاظ على أوريجي

2019-01-11T20:50:52Z

حتى نهاية الموسم على الأقل

لا ينوي يورجن كلوب التفريط في مهاجمه ديفوك أوريجي برغم اهتمام بعض الأندية بضمه وعدم حصوله على الفرصة بالشكل المطلوب.

وبحسب مصادر ليفربول إيكو، فأن الألماني يخطط للإبقاء على اللاعب البلجيكي حتى نهاية الموسم خاصةً بعد بيع سولانكي إلى بورنموث.

Getty

كلوب يؤكد بقاء كاماتشو

2019-01-11T20:48:52Z

ويرفض عرض سبورتينج لشبونة

أكد الألماني يورجن كلوب على بقاء اللاعب الواعد رفائيل كاماتشو مع الفريق وعدم رحيله ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كان سبورتيج لشبونة قد أبدى رغبته بالتعاقد مع كاماتشو مؤقتاً، ولكن كلوب أشار في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون أن اللاعب لن يرحل عن النادي.