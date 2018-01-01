ولكن كخيار ثاني!

يواصل فريق ميلان بحثه عن ضم مهاجم في يناير، وبعد أن نفى ليوناردو إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش، حول الروسونيري أنظاره إلى ثنائي هجوم ليفربول.

ولكن طبقاً لكالتشيو ميركاتو فأن أوريجي وستوريدج المطلوبين من قبل ميلان هُم مجرد خيار ثاني في حال فشل الفريق في التعاقد مع المخضرم كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.