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أخبار انتقالات ليفربول | بدء المفاوضات لضم تونالي، ورابيو يفضل الانضمام للريدز

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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رابيو يفضل الانضمام للريدز

2019-01-27T20:29:25Z

عن توتنهام

بعد ضياع فرصة الانضمام إلى برشلونة بسبب رفض اللاعب لمطالبتهم المادية وبعد توقيع الفريق الكتالوني مع دي يونج، أصبح اللاعب يتمنى التوقيع للريدز.

بحسب بعض المصادر المقربة من نادي باريس سان جيرمان، فأن اللاعب وبرغم وجود اهتمام من توتنهام بضمه، ولكن الفريق المفضل لديه للعب له في الدوري الإنجليزي الممتاز هو ليفربول.

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بدء المفاوضات لضم تونالي موهبة بريشيا

2019-01-27T20:22:34Z

بعد مشاهدته عدة مرات

قرر ليفربول التحرك من أجل التوقيع مع الإيطالي موهبة بريشيا والذي يعد مطلوباً من قبل أكبر الأندية في السيريا آ وذلك من أجل خطفه سريعاً.

وبحسب مصادر جازيتا فأن كشافة الريدز تابعوا اللاعب أكثر من مرة واقتنعوا تماماً بقدراته لذا بدأوا المفاوضات مع بريشيا.

فيرنر مستمر مع لايبزيج

2019-01-22T20:49:34Z

لعامين على الأقل

أكد المدير الرياضي لفريق لايبزيج على استمرار مهاجم الفريق تيمو فيرنر لمدة عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، برغم الاهتمام الموسع من قبل بعض الأندية الكبيرة بضمه.

ويعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب حيث يراه كلوب البديل المثالي لفيرمينو بل أن يتفوق على البرازيلي في حاسته التهديفية، ولكن اللاعب يجذب أنظار بايرن ودورتموند أيضاً.wer

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ليفربول من المهتمين بضم البرازيلي إيمرسون

2019-01-22T20:44:35Z

مع أندية آخرى كثيرة

يعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم البرازيلي إيمرسون ظهير أيمن فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي بحسب تصريحات وكيل أعماله.

حيث أشار في تصريحات نقلتها صحيفة موندو أن هناك أندية كثيرة ترغب بالتعاقد مع موكله ومنها آرسنال، يوفنتوس وبروسيا دورتموند.

يُذكر أن ليفربول من المتوقع أن يتحرك في الصيف المقبل لضم ظهير أيمن بسبب عدم اقتناع كلوب بكلاين وتواجد آرنولد فقط في هذا المركز.

مكيني على ردار الريدز

2019-01-18T21:17:48Z

منذ فترة طويلة

يسعى فريق ليفربول لدعم خط دفاعه على المدى الطويل، لذا يراقب كشافة الفريق بعض الأسماء ومن بينها مكيني موهبة شالكة.

وطبقاً لتقارير بليتشر سبورت فأن الريدز من المعجبين بتطور اللاعب ويراقبوا مستواه منذ فترة طويلة تمهيداً للتحرك لضمه في الفترة المقبلة.

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بنفيكا يرفض بيع جواو فيلكس لليفربول

2019-01-18T21:15:14Z

ويرفض عرضاً ضخماً

أبى فريق بنفيكا التفريط في موهبته جواو فيلكس ورفض عرضاً ضخماً من ليفربول لبيعه بحسبما أشارت أخر التقارير.

وطبقاً لمصادر كوريري دا مانها فأن النسور رفضوا عرضاً ضخماً كان من شأنه أن يجعل فيلكس ثالث أغلى لاعبي ليفربول في التاريخ.

ستوريدج سيغادر في الصيف

2019-01-17T21:58:03Z

مجاناً على الأرجح

يقترب دانيال ستوريدج من الرحيل عن صفوف ليفربول خاصةً مع عدم تقديم عرض جديد للاعب لتجديد عقده.

وبحسب مصادر صحيفة تايمز فأنه من المتوقع رحيل المهاجم الإنجليزي عن صفوف الفريق في الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقده.

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رسمياً.. روبيرتسون يجدد عقده مع ليفربول

2019-01-17T21:56:11Z

مكافأة على تألقه

أعلن الموقع الرسمي لليفربول يوم أمس الخميس عن تجديد عقد اللاعب الأسكتلندي روبيرتسون مع الفريق لمدة خمس سنوات إضافية.

وجاء ذلك مكافأة للاعب على أدائه الرائع منذ أن حجز مكاناً أساسياً في التشكيلة على حساب ألبيرتو مورينو، وأشار كلوب إلى أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب انتهت في وقت قياسي.